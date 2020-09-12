В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4 968 до 4 982, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в субботу.

"В Москве за сутки скончались 14 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.

По данным на утро субботы, в российской столице выявлено более 270 тыс. случаев заражения COVID-19, свыше 228 тыс. человек вылечились от инфекции (85% от заболевших).