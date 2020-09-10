Популяционный COVID-иммунитет в Москве стабилизировался на уровне 20%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Уровень популяционного иммунитета к COVID-19 среди населения остановился на уровне 20%, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

"Популяционный иммунитет у нас стабилизировался и колеблется в районе 20%. Но этот иммунитет мы измеряем на основании антител", - сказала она.

Помимо этого, продолжила Ракова, совместно с федеральными коллегами столичные специалисты занимаются исследованием Т-клеточного иммунитета к коронавирусу.

"Результаты этого исследования будут в конце октября, они покажут более достоверную картину, какой в целом иммунитет у населения", - добавила вице-мэр.