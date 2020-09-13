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В Москве темп прироста случаев COVID-19 за две недели составил 0,25%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Среднесуточный темп прироста новых случаев коронавируса в Москве за две недели составляет 0,25%.

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"В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе", - сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

За минувшие сутки в столице зарегистрированы 650 новых случаев заражения. По словам собеседника агентства, 38,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 19,6% - от 46 до 65 лет, 18,5% - от 66 до 79 лет, еще 10,7% - старше 80 лет, 12,7% среди заболевших - дети.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что всего в столице выздоровели 229 573 пациента, у которых было выявлено заражение коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 271 097 случаев коронавируса.

Хроника 09 января – 13 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

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