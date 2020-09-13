В России коронавирус за сутки выявлен еще у 5 449 человек

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Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших COVID-19 в России составил 5 449 случаев в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Суточный прирост снова немного снизился. Накануне в России было 5 488 новых случаев, 11 сентября - 5 504 случая, и этот показатель стал самым большим с начала августа. До 11 сентября прирост повышался три дня подряд: 10 сентября было 5 363 случая, 9 сентября - 5 218, 8 сентября - 5 099.

За сутки умерли 94 пациента, выздоровели 2 690 человек. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 1 062 811 случаев коронавирусной инфекции, 18 578 умерших и 876 225 выписанных. Лечение продолжают 168 008 пациентов.

Заболеваемость в регионах

В Москве в воскресенье зарегистрированы 650 новых случаев COVID-19 за сутки. Умерли 14 человек, еще 900 выздоровели.

Также 206 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 166 - в Московской области, 162 - в Ростовской области, 159 - в Нижегородской области, 137 - в Ставропольском крае, 131 - в Свердловской области, 128 - в Ульяновской области, 111 - в Самарской области, 110 - в Воронежской области, 105 - в Саратовской области, 103 - в Красноярском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в воскресенье составил 1,02. В России этот показатель равняется 1,05. Показатель определяет среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции.