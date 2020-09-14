В Москве в рамках эксперимента от COVID-19 привьют 40 тыс. человек

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Москва будет наращивать количество добровольцев, желающих принять участие в экспериментальной вакцинации от коронавируса, хотя уже сейчас заявок подано на 15 тысяч больше, чем требовалось, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"По поручению правительства, министерства здравоохранения Москва участвует в дополнительных пострегистрационных исследованиях. Москвичи активно откликнулись на призыв участвовать в этом. Необходимо провести исследование на 40 тысячах, а записалось уже 55 тысяч", - рассказал Собянин в понедельник на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.

При этом он отметил, что не все добровольцы смогут участвовать в тестировании по медицинским требованиям.

"Мы будем наращивать количество добровольцев. Но теперь уже понятно, что нам ничего не мешает в полном объеме провести эти исследования, и это будет способствовать производству и продвижению отечественной вакцины", - сказал Собянин.