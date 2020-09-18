Синоптики предупредили о первых заморозках в столичном регионе

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Заморозки до минус 1 градуса возможны в Московском регионе в воскресенье и понедельник, 20-21 сентября, сообщает Гидрометцентр России.

По данным сайта метеослужбы, температура в черте Москвы в ночь на воскресенье опустится до плюс 5, в Подмосковье - до плюс 2, местами - до минус 1 градуса.

В ночь на понедельник в столице похолодает до плюс 4 градусов, в Подмосковье вновь возможны заморозки до минус 1 градуса.

Самая холодная осенняя ночь в Москве пока отмечалась 16 сентября, в городе было зафиксировано плюс 5,6 градуса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отопление в Москве включат раньше, чтобы жители города меньше простужались.

"Постараемся в этом году включить отопление раньше, не по стандартной процедуре (...). Мы не будем дожидаться уже этого стандартного температурного режима, будем включаться раньше для того, чтобы как раз меньше москвичей замерзали, чтобы было самочувствие лучше, чтобы не болели простудными заболеваниями - это очень важно в этом году", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг, 17 сентября.

Он напомнил, что в обычное время тепло в домах включается, когда несколько дней подряд среднесуточная температура держится на уровне плюс 8 градусов и меньше.

"Мы будем следить за погодой и как только почувствуем ухудшение, похолодание серьезное, то сразу будем включать отопление", - пообещал мэр.