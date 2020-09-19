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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:48Заразились
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13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Еще 13 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус COVID-19 скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 5 044 до 5 057.

Всего с начала пандемии в столице зарегистрировано 275 633 случая COVID-19, выздоровели 236 055 человек.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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В Нидерландах за последние 24 часа было зарегистрировано 1972 новых случая коронавируса, что стало четвертым днем подряд рекордных максимумов в стране. На фото: активист Extinction Rebellion на демонстрацию в финансовом районе Амстердама.
Москва Коронавирус

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