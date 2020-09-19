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В России за сутки выявлено более 6 тыс. новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено более 6 тыс. новых заболевших коронавирусом
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - За последние сутки в России зарегистрировано 6 065 новых заболевших COVID-19, сообщает оперштаб. Это самый высокий показатель с конца июля.

Накануне в России было выявлено 5 905 случаев, до этого - 5792, 16 сентября - 5670 случаев. Рост по заболевшим фиксируется с начала текущей недели. До этого, начиная с 4 сентября, количество выявляемых случаев за сутки колебалось в значениях от 5 тыс. до 5,5 тыс.

В Москве суточный прирост составил 825. Среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 в столице остается стабильным, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе Москвы. Темп за две календарные недели составляет 0,26%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

Всего в стране уже 1 097 251 случай заражения.

Скончались за сутки 144 человека, общее число жертв выросло до 19 339.

Поправились и выписаны 906 462 пациентов, в том числе 5 255 человек за последние сутки.

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