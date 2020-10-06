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Загрузка метро Москвы осталась высокой, несмотря на COVID-ограничения

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Загрузка столичного метро на второй день после начала двухнедельных школьных каникул и введения для трети работников обязательной "удаленки" остается высокой, передал корреспондент "Интерфакса" во вторник.

По его информации, с 7:30 до 8:00 заполняемость вагонов на самой загруженной, Таганско-Краснопресненской линии метро достаточно плотная. В утренний час пик она доходит до 60-70%, что не позволяет говорить о безопасной социальной дистанции.

В отдельных поездах (в середине состава) вагоны заполнены пассажирами наполовину, чего не отмечалось в понедельник. Оценка дана в ходе наблюдения за двадцатью составами, которые следовали от станции "Котельники" по направлению в центр, к "Пушкинской". Интервалы движения поездов на ветке составляли около минуты.

Москвичи старшего поколения вопреки рекомендациям о домашних режимах продолжают пользоваться подземкой, передал корреспондент "Интерфакса". Детей в столичном метро практически нет.

Масочный режим в подземном общественном транспорте соблюдают более половины пассажиров. Специальных досмотровых мероприятий по соблюдению пассажирами санитарных мер не проводится.

По данным индикатора "Яндекс.Пробки", на 8:00 вторника загруженность московских дорог оценивается в 4 балла по десятибалльной шкале.

Ограничения по коронавирусу в Москве

В Москве с понедельника действует ряд ограничений, направленных на снижение роста заболеваемости COVID-19.

По рекомендации санитарных врачей до 18 октября все школы закрыты на двухнедельные каникулы. Кроме того, работодатели столицы обязаны перевести на удаленный режим до 28 октября 30% сотрудников.

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 октября заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице - на грани критичной. "И если не остановим рост заболеваний, госпитализаций, мы будем вынуждены принимать более жесткие меры", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

По его словам, рекомендации по переводу работников на "удаленку" в Москве не дали никакого эффекта. "Это видно по количеству передвигающихся людей в метрополитене, по девятибалльным пробкам", - добавил мэр.

Хроника 09 января – 06 октября 2020 годаПандемия коронавируса
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