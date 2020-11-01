В одном из гаражей в Мытищах произошел взрыв

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в гараже в подмосковных Мытищах, сообщает областная прокуратура. В результате ЧП погиб как минимум один человек, есть пострадавшие.

По данным МЧС пострадавших двое, на месте произошедшего обрушились гаражные боксы.

"Разрушено пять гаражей: у трех обрушились кровельные перекрытия, у двух частично повреждены стены, возгорания не последовало. Предварительно пострадало два человека", - рассказали в ведомстве.

В МЧС заявили, что на территории гаражного кооператива в Мытищах по улице Попова, дом 3, в одном из гаражей взорвался газ, возгорания не было.

Мытищинской городской прокуратуре поручено провести проверку в связи с произошедшим.

В главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области подтвердили гибель одного человека в Мытищах, отметив, что в гаражах взорвался газовый баллон.