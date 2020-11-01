В Мытищах временно перекрыли участок дороги после взрыва в гараже

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В связи со взрывом в гаражном комплексе в Мытищах перекрыто движение на участке дороги между 2-м Щелковским проездом и улицей Коминтерна, сообщил в воскресенье глава городского округа Виктор Азаров.

"Пожалуйста, используйте альтернативные пути объезда", - написал он в своем инстаграме.

В воскресенье на территории гаражного комплекса на улице Попова в Мытищах произошел взрыв баллона в одном из боксов. В результате погиб один мужчина.

На месте происшествия работают следователи, опрашивается очевидец. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

В свою очередь пресс-служба МЧС России сообщает о предварительно двух пострадавших из-за обрушения гаражных боксов в Мытищах после взрыва.

По данным ведомства, разрушено пять гаражей: у трех обрушились кровельные перекрытия, у двух частично повреждены стены, возгорания не последовало.