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Москвичам 65+ продлили отмену льгот на посещение театров и музеев

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Москве по 29 ноября продлили отмену льготного и бесплатного посещения музеев и театров для лиц старше 65 лет. Речь идет об учреждениях, подведомственных городскому департаменту культуры, это решение опубликовано на сайте мэрии, оно носит рекомендательный характер.

Пандемия коронавируса

Ранее мэр Сергей Собянин продлил до 29 ноября действие домашнего режима для москвичей старше 65 лет и тех, у кого хронические заболевания и кто входит в группу риска по коронавирусу. Им заблокировали льготный проезд в общественном транспорте по социальным картам.

С 19 октября билеты в учреждения, подведомственные департаменту культуры столицы, можно приобрести только в электронном виде. Предполагается, что их продают в ограниченном количестве, с учетом социального дистанцирования. Источник "Интерфакса" говорил, что этим учреждениям запретили продавать билеты посетителям старше 65 лет.

Также в столице действует требование к работодателям отправить на удаленную работу не менее 30% сотрудников, а старшеклассники после осенних каникул участся дистанционно. Вводить полный локдаун и комендантский час власти города пока не намерены, но в ночных учреждениях введена регистрация посетителей.

28 октября мэрия сообщила, что в Москве люди старше 65 лет составляют 78% из числа погибших пациентов с коронавирусной инфекцией, еще 16% - это люди от 50 до 60 лет, 6% - москвичи от 20 до 50 лет.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Акция против мер чешских властей в связи с пандемией COVID-19 прошла в Праге. В стране зарегистрирован рост заболеваемости, что побудило правительство ввести ряд новых ограничительных мер, включая ночной комендантский час с 28 октября с 21:00.
Хроника 09 января – 02 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва департамент культуры коронавирус Сергей Собянин

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