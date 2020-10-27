Попова заявила, что большинство заболевших COVID-19 нарушали правила

Каждый десятый россиянин не верит в существование коронавируса, отметила глава Роспотребнадзора

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Несоблюдение санитарных правил является главной причиной заболевания коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Опросы Роспотребнадзора говорят о том, что 85% заболевших "нарушали существующие сегодня правила, не носили маски, не мыли руки", сообщила она в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) во вторник.

"Несколько поменялась структура заболевших, к сожалению, в эпидпроцесс вовлечены люди старшего возраста", - рассказала Попова.

По ее словам, в эпидемиологии принято считать коэффициент на 100 тысяч населения, а не брать "абсолютное количество всех людей в этом возрасте". "И самые высокие цифры на 100 тысяч населения сегодня среди людей старше 60 лет", - сказала Попова.

Она сообщила, что недалеко от пожилых по количеству заболевших находятся люди в возрасте от 30 до 49 лет, "это, очевидно те, кто хуже всего соблюдают требования в части масочного режима".

"Самые низкие цифры для детей, это в шесть раз ниже, чем у людей старшего возраста", - отметила Попова.

По ее словам, введение дистанционного обучения для дошкольников и учеников младших классов на сегодняшний день не рассматривается. "Оснований, чтобы разобщать маленьких детей, на сегодня нет", - сказала Попова, добавив: "Главное, чтобы взрослые люди, которые вместе с ними в детском саду или в школе, соблюдали все правила".

Она отметила, что в РФ сейчас растет количество случаев заражения острыми респираторными инфекциями. "И если у нас приостанавливается действие каких-то классов, то в первую очередь за счет того, что острые респираторные вирусные инфекции приходят, родителям надо внимательно смотреть за здоровьем детей", - уточнила Попова.

Ковид-диссидентство

Попова сообщила также, что каждый десятый россиянин не верит в существование коронавируса.

"Количество людей, которые не верят в существование коронавируса, значительно увеличилось. Сегодня социологи говорят, что это не больше 10% в нашем обществе", - сказала Попова. Но, по ее мнению, "это высокая цифра". "Эта форма нигилизма печальна более всего, когда таким отрицанием страдают люди, к чьему мнению прислушиваются и чей голос слышат многие", - заявила глава Роспотребнадзора.

Она подчеркнула, что коронавирус опасен в непрогнозируемости проявления при заболевании людей. "Мы знаем группы риска, однако многое зависит от полученной дозы. Если человек получил большую дозу вируса, как бы он здоров и молод не был, он может тяжело заболеть", - отметила Попова.

Прохождение вакцинации от коронавируса полностью не исключит шанс заболеть COVID-19, но позволит избежать протекания заболевания в тяжелой, опасной форме. "Вакцина – очень мощный инструмент противодействия распространению. (...) Но нужно всегда помнить, что все вакцины дают защиту от тяжелых форм заболеваний и от крайне опасного течения, которое может вызвать вирус. Но очень многие вакцины – в первую очередь вакцина против гриппа – не защищают от встречи с вирусом и от каких-то проявлений заболеваний", - сказала Попова.

По ее словам, нельзя рассчитывать на то, что прививка навсегда предотвратит то или иное заболевание. В связи с этим, даже после прививки "нужно защищать себя и беречься".

"Вакцина защищает от тяжелого развития заболевания, но ни одна вакцина, ни один производитель не гарантирует, что (...) если вы вели неправильный образ жизни или вы перенесли какую-то другую респираторную инфекцию, ослабленный иммунитет при встрече с вирусом не отреагирует легкой формой болезни", - сказал руководитель Роспотребнадзора.

По словам Поповой, эту особенность нужно помнить, при этом в каждом заболевании страшны именно осложнения.