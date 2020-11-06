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Трое пострадавших в аварии в центре Москвы остаются в больницах

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Две женщины и 10-летняя девочка, пострадавшие в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в центре Москвы, остаются в больницах под присмотром врачей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в пятницу.

"По уточненным данным, в результате ДТП пострадали две женщины в возрасте 26 и 60 лет, а также десятилетняя девочка - все жительницы Москвы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что у госпитализированных ушибы и сотрясение мозга, а у ребенка - перелом лодыжки.

Ранее сообщалось, что 34-летняя москвичка около 13:30 четверга, 5 ноября, не справилась с управлением автомобиля "Ниссан" и врезалась в остановку у дома 16 на улице Садовая-Триумфальная.

По данным источников агентства, причиной ДТП могла стать ошибка водителя, которая перепутала педали газа и тормоза.

Виновница после аварии была доставлена в отдел полиции, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Москва

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