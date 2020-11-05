Петербургским школьникам разрешат перейти на смешанную форму обучения

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Петербургские школьники после каникул смогут перейти на смешанную форму обучения - заниматься дистанционно, но при желании вернуться в класс, сообщила вице-губернатор северной столицы Ирина Потехина.

"Каникулы заканчиваются - 9 ноября школы Санкт-Петербурга возвращаются к работе в обычном режиме. Есть только одно нововведение, которое принципиально отличает вторую четверть этого учебного года от первой четверти: любой ребенок по решению родителей может быть переведен на смешанную форму обучения. То есть он может остаться дома и заниматься дистанционно. А может через какое-то время вернуться в класс и заниматься очно", - написала Потехина на своей странице во "ВКонтакте" в четверг.

Для перехода на смешанное обучение требуется заявление от родителей. Формы аттестации, частота проверки домашних заданий и контрольных определяются вместе с классным руководителем. Также ребенку нужно будет получить доступ к порталу дистанционного обучения с расписанием для каждого класса.

"Как показал опрос, четверть родителей готовы к дистанционной форме обучения. Остальные хотели бы, чтобы дети учились именно в школе. И у первой, и у второй группы есть свои серьезные аргументы. Наша задача - в сегодняшних непростых условиях предоставить возможность учиться всем", - подчеркнула Потехина.