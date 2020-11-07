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Возбуждено дело о крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта (ч.3 ст. 263 УК РФ) возбуждено по факту гибели ведущего телеканала НТВ Александра Колтового и его супруги в крушении легкомоторного самолёта в Подмосковье.

Следователи продолжают работать на месте происшествия, она осматривают самолет и взлетную полосу, собирают образцы топлива, техническую документацию, сообщила журналистам в субботу представитель московского управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

"Полученная информация будет исследована и сопоставлена с данными видеорегистраторов, а также с другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами для восстановления полной и объективной картины происходившего", - сказала представитель следствия.

Ранее сообщалось, что в районе Новорязанского шоссе совершил аварийную посадку частный легкомоторный самолет Cessna. В результате падения погибли два человека. Как сообщает телеканал НТВ, в катастрофе погибли ведущий проектов "ДНК" и "Звёзды сошлись" Александр Колтовой и его супруга.

Обстоятельства инцидента также проверяет Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Московская область Александр Колтовой

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