В Подмосковье заблокируют соцкарты пожилых и переведут студентов на удаленку

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Подмосковья с 11 ноября заблокирует соцкарты пожилых жителей региона и лиц с хроническими заболеваниями, объявил губернатор Андрей Воробьев.

Он объяснил, что чиновники решили ограничить им возможность бесплатного проезда в связи с тяжестью протекания коронавирусной инфекции у этой группы граждан.

Ранее в понедельник в эфире "России 24" он говорил, что задача администрации области - "обеспечить большую безопасность для людей преклонного возраста", поскольку "им болеть категорически нельзя". "Группа риска" в Подмосковье отправлена на самоизоляцию со 2 ноября. В Москве льгота на проезд по социальным картам для жителей старше 65 лет заблокирована до 29 ноября.

Кроме того, Воробьев решил, что с 16 ноября студенты колледжей и вузов региона перейдут на дистанционное обучение. Он считает, что это позволит "разорвать инфекционные и эпидемиологические цепочки".

Волонтерам уже на этой неделе предоставят бесплатный проезд, пообещал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков. Он уточнил, что речь идет о 1500 человек и что соответствующий документ уже подготовлен. Бесплатный проезд в общественном транспорте для подмосковных волонтеров предоставлялся и весной 2020 года.

МФЦ и органы ЗАГС Подмосковья начнут работать по предварительной записи. Губернатор объяснил это тем, что сотрудники таких учреждений стали много болеть и возникли очереди.