Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:19Заразились
на 09.11В России 1 796 132+21 798В мире 50 395 314+562 639

В Подмосковье заблокируют соцкарты пожилых и переведут студентов на удаленку

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Подмосковья с 11 ноября заблокирует соцкарты пожилых жителей региона и лиц с хроническими заболеваниями, объявил губернатор Андрей Воробьев.

Пандемия коронавируса

Он объяснил, что чиновники решили ограничить им возможность бесплатного проезда в связи с тяжестью протекания коронавирусной инфекции у этой группы граждан.

Ранее в понедельник в эфире "России 24" он говорил, что задача администрации области - "обеспечить большую безопасность для людей преклонного возраста", поскольку "им болеть категорически нельзя". "Группа риска" в Подмосковье отправлена на самоизоляцию со 2 ноября. В Москве льгота на проезд по социальным картам для жителей старше 65 лет заблокирована до 29 ноября.

Кроме того, Воробьев решил, что с 16 ноября студенты колледжей и вузов региона перейдут на дистанционное обучение. Он считает, что это позволит "разорвать инфекционные и эпидемиологические цепочки".

Волонтерам уже на этой неделе предоставят бесплатный проезд, пообещал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков. Он уточнил, что речь идет о 1500 человек и что соответствующий документ уже подготовлен. Бесплатный проезд в общественном транспорте для подмосковных волонтеров предоставлялся и весной 2020 года.

МФЦ и органы ЗАГС Подмосковья начнут работать по предварительной записи. Губернатор объяснил это тем, что сотрудники таких учреждений стали много болеть и возникли очереди.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

12
Число случаев COVID-19 в мире превысило 50 миллионов. На фото: подготовка к фестивалю Кали Пуджа в Калькутте, Индия.В Иерусалиме появился мемориал жертвам COVID-196 ноября. Китай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из России.5 ноября. Власти Франции начали транспортировку пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших.3 ноября. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч.2 ноября. В Мехико в День мертвых почтили память жертв COVID-19.2 ноября. Израиль снова открывает школы для учеников с первого по четвертый классы, продолжая ослаблять карантинные меры после второй волны COVID-19.2 ноября. Власти Перу разрешили возобновить туристические поездки в древний город инков Мачу-Пикчу после перерыва, который продолжался почти восемь месяцев.2 ноября. Общее количество случаев COVID-19 в Индонезии достигло 415 402. Таким образом, страна заняла 19-е место в мире по числу заболевших.1 ноября. Испанская полиция патрулирует улицы Барселоны во время комендантского часа, который был введен по решению правительства в минувшее воскресенье, 25 октября, на две недели.1 ноября. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Румынии: накануне число случаев заражения за сутки превысило 6000. На фото: работник скорой помощи во время процедуры дезинфекции после прибытия в больницу Бухареста.1 ноября. В Венесуэле церкви открыли свои двери для прихожан после восьмимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
Число случаев COVID-19 в мире превысило 50 миллионов. На фото: подготовка к фестивалю Кали Пуджа в Калькутте, Индия.
Хроника 09 января – 09 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Московская область Андрей Воробьев Коронавирус

Новости по теме

Новости

В Новой Москве начали строить школу-гигант на 2,1 тыс. учеников

В Новой Москве начали строить школу-гигант на 2,1 тыс. учеников

Майский антирекорд по суточному приросту COVID-19 побит в Москве

В московских школах с 2021 года будут готовить "журналистов будущего"

Температура в Москве опустилась ниже нуля впервые с начала осени

Температура в Москве опустилась ниже нуля впервые с начала осени

В Москве за сутки скончались 72 пациента с коронавирусом

В СКР назвали основные версии падения самолета в Подмосковье

В СКР назвали основные версии падения самолета в Подмосковье

В Москве за сутки госпитализировали 1 175 пациентов с COVID-19

74 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Источник сообщил о гибели ведущего НТВ при крушении Cessna в Люберцах

Источник сообщил о гибели ведущего НТВ при крушении Cessna в Люберцах

Два человека погибли при жесткой посадке самолета Сessna в Люберцах

Два человека погибли при жесткой посадке самолета Сessna в Люберцах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');