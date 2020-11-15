В Москве за сутки скончались 72 пациента с коронавирусом

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Еще 72 человека с диагнозом пневмония и положительным результатам тестов на коронавирус COVID-19 умерли в Москве за сутки, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в воскресенье.

Таким образом, общее количество жертв коронавируса в Москве увеличилось с 7 787 до 7 859 человек.

"Этот показатель сравним со смертностью от COVID-19 в начале июня", - отметили в оперативном штабе.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 75 человек.

По данным на утро воскресенья, в российской столице выявлено 510 214 случаев заражения коронавирусом, 367 613 человек выздоровели.