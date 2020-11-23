Суд оштрафовал участницу Pussy Riot за акцию в поддержку ЛГБТ в Москве

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Мещанский районный суд оштрафовал участницу Pussy Riot Веронику Никульшину на 10 тыс. рублей за участие в акции против гомофобии 7 октября, сообщил адвокат Сергей Тельнов.

"Мещанский районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей Никульшину из-за акции с радужными флагами. Ее признали виновной в нарушении порядка проведения акции (по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ)", - сказал "Интерфаксу" Тельнов в понедельник.

7 октября участники группы Pussy Riot устроили акцию против гомофобии и вывесили радужные ЛГБТ-флаги на зданиях госучреждений Москвы.

В течение нескольких дней после этого были задержаны восемь участников акции, в отношении Темуужина Самбуудаваагийна (Тим Бесцвет) был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий).

Также были задержаны Александр Софеев, Алан Леонгард, Елизавета Дидерих, Василий Андрианов, Мария Алехина и Вероника Никульшина, а также Мария Тимофеева.

Софеева арестовали на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении правил участия в публичных акциях.