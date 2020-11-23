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Более 70 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве скончались 76 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в понедельник.

Число жертв COVID-19 в городе увеличилось с 8379 до 8455.

Сутками ранее от COVID-19 в Москве скончался 71 человек.

По данным на утро понедельника, в российской столице выявлено 560 579 случаев заражения COVID-19, 410 641 человек вылечились от инфекции.

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о "сглаживании" ситуации с заражениями коронавирусом. Он утверждает, что это произошло благодаря ограничениям на передвижение и переходу на удаленное обучение там, где это можно.

Москва коронавирус COVID-19

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