В России за сутки выявлено 24 326 новых случаев коронавируса

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В России за сутки зарегистрировано еще 24 326 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб.

В Москве зарегистрирован прирост в 5838.

За сутки в стране скончался 491 человек, это новый антирекорд по смертности. Общее число жертв вируса в РФ выросло до 37 031.

Всего выписан уже 1 млн 634 671 пациент, в том числе 23 226 за последние сутки.

За весь период пандемии в стране зафиксировано 2 млн 138 828 заболевших.

Новые COVID-эпизоды регистрировались в 85 регионах страны. Так 3179 новых случаев в Петербурге, 970 новых случаев в Московской области, 443 - в Нижегородской области, 384 -в Свердловской области, 351 - в Архангельской области, 336 - в Красноярском крае, 323 - в Карелии, 318 - в Воронежской области, 315 - в Хабаровском крае, 309 - в Ростовской области. В остальных субъектах менее 300 новых случаев заражения.