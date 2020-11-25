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В мэрии заявили, что данные об активности москвичей будут обезличены

Как сообщали СМИ, мэрия Москвы объявила тендер на разработку системы сбора детальных данных о пользователях городских услуг на 280 млн руб.

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Расширение функционала системы анализа и мониторинга поведения пользователей столичных сервисов позволит формировать персональные рекомендации без привязки к персональным данным, заявил руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко.

"Департамент информационных технологий города Москвы не планирует разрабатывать новую информационную систему для анализа интернет-активности пользователей. В планах города - совершенствование, доработка и расширение уже существующей цифровой инфраструктуры. Горожане активно пользуются порталом mos.ru и другими интернет-ресурсами Москвы, поэтому город, отвечая потребностям жителей, системно развивают сферу электронных услуг и сервисов для москвичей и бизнеса", - сказал Лысенко, слова которого привели "Интерфаксу" в пресс-службе ДИТ Москвы.

По его словам, анализ интернет-активности москвичей необходим для персонализации предлагаемого контента.

"Например, если какое-либо устройство часто заходит на сервисы автомобильной тематики, система классифицирует пользователя этого устройства как автомобилиста и в дальнейшем сможет предложить ему информацию по этой теме. Таким образом, жители получают только ту информацию, которая им важна и интересна", - пояснил Лысенко.

Кроме того, глава ДИТ заявил, что "поведенческая аналитика" позволит столичным властям совершенствовать городские сервисы, не нарушая приватности пользователей.

"При этом профиль и персональные рекомендации формируются не для конкретного человека, а для устройства. Система работает без привязки к персональным данным пользователя и не посягает на тайну его личной жизни", - подчеркнул Лысенко.

Он добавил, что "анализ поведения пользователей того или иного сервиса - это стандартная практика для многих государственных и коммерческих организаций, которые предоставляют услуги и сервисы для жителей и стремятся повысить их качество и удобство".

Ранее проект "Открытые медиа" со ссылкой на сайт госзакупок сообщил, что мэрия Москвы разработает систему, которая будет собирать детальный "цифровой профиль" пользователей всех городских услуг и сможет изучать активность москвичей в отдельно взятых районах и на "городских объектах". Технический директор "РосКомСвободы" Станислав Шакиров выразил опасения, что "информация в этой системе будет персонализирована вплоть до каждого гражданина" и может появиться на черном рынке.

Москва Департамент информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко

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