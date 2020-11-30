В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Еще 76 пациентов с диагнозом пневмония и положительными тестами на коронавирус COVID-19 скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом, общее количество умерших от коронавируса в Москве за время пандемии увеличилось с 8 902 до 8 978 человек.

Накануне в оперштабе сообщили о смерти 74 человек с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 605 724 случая COVID-19, выздоровели 452 184 человека.