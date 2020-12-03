Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:55Заразились
на 02.12В России 2 347 401+25 345В мире 63 839 023+602 219

Два человека погибли на пожаре в центре Москвы

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Двое рабочих погибли на пожаре на стройплощадке реконструируемого здания больницы в центре Москвы.

"На стройплощадке недействующий больницы, находящейся на реконструкции, происходило горение на площади 100 кв. метров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Отмечается, что горели строительные конструкции и бытовки. Пожар потушен.

"Спасены 27 рабочих, однако один человек погиб, одному потребовалась помощь", - говорится в сообщении.

Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что число погибших рабочих увеличилось до двух.

Позднее в МЧС подтвердили гибель второго рабочего.

Москва

Новости

Следователь стал подозреваемым по делу о поджоге отдела СК

Face ID для оплаты проезда в метро Москвы появится в следующем году

Face ID для оплаты проезда в метро Москвы появится в следующем году
Пандемия коронавируса

В Москве дистанционку для школьников продлили до конца второй четверти

Реанимационный блок открыли в COVID-госпитале на ВДНХ

Еще 75 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Поезд МЦД сбил насмерть пешехода под Подольском

Поезд МЦД сбил насмерть пешехода под Подольском

Москвичей предупредили о рекордно высоком давлении на выходных

В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

Почти 95 тыс. москвичей наказали за нарушение самоизоляции

Требования о самоизоляции и "удаленке" 30% работников в Москве продлены

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');