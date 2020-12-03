Два человека погибли на пожаре в центре Москвы

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Двое рабочих погибли на пожаре на стройплощадке реконструируемого здания больницы в центре Москвы.

"На стройплощадке недействующий больницы, находящейся на реконструкции, происходило горение на площади 100 кв. метров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Отмечается, что горели строительные конструкции и бытовки. Пожар потушен.

"Спасены 27 рабочих, однако один человек погиб, одному потребовалась помощь", - говорится в сообщении.

Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что число погибших рабочих увеличилось до двух.

Позднее в МЧС подтвердили гибель второго рабочего.