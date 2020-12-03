Источник назвал курильщика возможным виновником пожара в больнице в Москве

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Пожар в реконструируемой московской больнице мог начаться из-за курения в неположенном месте, сказал "Интерфаксу" информированный источник.

Он добавил, что "рассматриваются и другие версии, в том числе короткое замыкание".

Пожар на третьем этаже здания на улице Дурова, закрытого на реконструкцию произошел рано утром в четверг. Погибли два человека, еще 27 рабочих удалось спасти, сообщали в МЧС Москвы.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, к 6:03 утра его потушили. Тушением занимались 88 пожарных и 27 единиц техники.

Горело административное здание больницы, сообщали в МЧС.