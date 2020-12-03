Оперштаб объяснил пик COVID-заражений в Москве в середине недели

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В течение недели в Москве традиционно пиковые значения по выявлению новых случаев инфицирования коронавирусом приходятся на середину недели, сообщил оперштаб по контролю за инфекцией.

Там пояснили, что понедельник и вторник традиционно являются "пиковыми" днями обращения жителей в медицинские организации, а значит и забора анализов на COVID-19. На обработку взятой пробы уходит 48 часов. Поэтому к середине недели оперативный штаб получает результаты тестов, сданных в понедельник и вторник, и число новых случаев достигает своих пиковых значений в середине недели.

Так, например, на прошлой неделе рост случаев коронавируса зафиксирован в четверг 26 ноября (6075), а в пятницу 27 ноября отмечалось максимальное значение за неделю - 7918.

На этой неделе именно в четверг, 3 декабря, фиксируется существенный рост случаев COVID-19 - 7750.

При этом на прошлой неделе общий рост новых случаев COVID-19 составил всего 3%.