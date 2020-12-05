Задержаны подозреваемые в тройном убийстве в Волоколамске

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Трое подозреваемых задержаны в рамках расследования убийства трех членов семьи в Подмосковье, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

Ими оказались двое жителей Москвы 1989 и 1980 годов рождения, а также житель Солнечногорска 1993 года рождения, сказала Врадий в субботу журналистам.

Представитель регионального главка полиции Татьяна Петрова сообщила в пятницу "Интерфаксу" о задержании одного подозреваемого в убийстве.

Как отметила Врадий, в ходе допроса задержанные дали признательные показания, "сообщив о том, что убийство совершено в ходе конфликта из-за претензий, высказанных потерпевшими по поводу причастности подозреваемых к поджогу их дачного участка".

Троих человек застрелили, а затем их тела были сожжены в заброшенном доме на окраине СНТ. В ходе обыска было найдено оружие.

Как сообщалось, накануне в поселке "Малахит" в Волоколамске в заброшенном сгоревшем доме обнаружены обгоревшие тела трех человек: супружеской пары и их 16-летней дочери. По данным следствия, семья перестала выходить на связь несколько дней назад, после того как отправилась из Москвы на дачу в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ).