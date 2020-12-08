В Москве появится система для записи к ветеринарам и поиска пропавших животных

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил создание информационной системы для записи к ветеринарному врачу и поиска пропавших животных, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"ВетАС" представляет собой информационную систему правительства Москвы, предназначенную для автоматизации деятельности комитета ветеринарии Москвы и подведомственных ему организаций, а также для предоставления электронных услуг записи к ветеринарному врачу и поиска потерявшихся домашних животных", - говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, с помощью системы можно записаться к ветеринару в государственную клинику, также в ней будут храниться электронные амбулаторные карты животных. Система также обеспечит электронную запись, уведомит владельцев животных о плановых вакцинациях и регистрации животных.

"При отсутствии у животного обязательной вакцинации информационная система "ВетАС" направит владельцу соответствующее уведомление", - отмечается в сообщении.

Как сказали в пресс-службе, в системе "ВетАС" также ведется реестр приютов для безнадзорных животных, куда вносится информация обо всех поступивших питомцах.

"Если у отловленного животного есть идентификационный номер (чип или № клейма) и животное ранее было внесено в "ВетАС", то специалист может узнать контактные данные владельца животного и сообщить о нахождении животного хозяину", - отмечается в пресс-релизе.

В данный момент к системе "ВетАС" подключены все 26 государственных ветеринарных учреждений, работает более 700 специалистов государственной ветеринарной службы Москвы. В систему внесены сведения о 618 023 животных.