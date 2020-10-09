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Суд отказался снять с Удальцова административный надзор

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы отклонил иск координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова к полиции о снятии с него административного надзора. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ответчиком по иску выступал отдел полиции по району Нагатинский Затон Москвы.

В иске Удальцов указал, что установленные ограничения существенно затрудняют его общественную деятельность и мешает ему работать, поскольку его работа предполагает выезды за пределы московского региона.

В сентябре 2018 года Симоновский суд по просьбе полиции наложил на Удальцова трехлетний административный надзор, в течение которого ему запрещено посещать митинги, шествия, демонстрации, пикетирования и в них участвовать, а также выезжать из столичного региона без разрешения полиции. Также политик обязан дважды в месяц отмечаться в отделении полиции по месту жительства.

Решение о надзоре он безуспешно оспаривал в российских судах и уже пожаловался на него в ЕСПЧ. Весной 2019 года его оштрафовали за нарушение надзора: он утверждал, что его задержали в ста метров от акции левых сил, когда он давал интервью.

Мосгорсуд 24 июля 2014 года приговорил Удальцова и его соратника Леонида Развозжаева к 4,5 годам лишения свободы каждого за организацию массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и подготовку к организации новых беспорядков по всей России. Удальцов вышел на свободу в августе 2017 года, отбыв полный срок наказания.

Сергей Удальцов Симоновский суд МВД Москва ЕСПЧ Левый фронт

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