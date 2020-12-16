Собянин одобрил пятый пакет мер поддержки московского бизнеса

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о введении пятого пакета мер по поддержке городских предпринимателей и о продлении некоторых программ поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Продлена программа "14 субсидий", по которой малый бизнес может получить средства на закупку и лизинг оборудования, уплату франчайзинговых и коммунальных платежей, продвижение продукции на сервисах по доставке еды, обучение персонала, некоторые другие расходы. В порядок предоставления субсидий чиновники внесли изменения, чтобы расширить круг получателей поддержки и упростить рассмотрение заявок, уточнили в пресс-службе.

Программа предусматривает, в частности, поддержку компаний из сферы креативных индустрий; возмещение затрат на участие в международных конкурсах, фестивалях; возмещение затрат, связанных с оплатой услуг по продвижению товаров, работ и услуг на рекламно-информационных площадках.

Кроме того, заявителю дадут возможность доработать заявку, если окажется, что он подал неполный комплект документов. В этом случе правовая и финансовая экспертиза заявки и этих документов будет приостанавливаться один раз на срок не более 10 рабочих дней.

По данным мэрии, по программе "14 субсидий поддержку в общем объеме 2,6 млрд рублей получили около 3000 малых и средних предприятий.

Принятое постановление до 1 июля 2021 года продлевает право малого и среднего бизнеса снизить процентную ставку по оформленным кредитам или взять новые на льготных условиях. Льготные кредиты на сумму более 87,3 млрд рублей уже получили более 10 000 субъектов МСП, одобрены заявки еще на сумму 35,5 млрд рублей, отметили в мэрии.

С учетом продления срока действия программы и расширения перечня банков-партнеров льготные кредиты смогут получить еще порядка 10 000 малых и средних предприятий.

До 31 декабря 2021 года продлевается действие минимальной и льготной ставок арендной платы (4 750 рублей и 3 500 рублей за кв. м в год соответственно) за нежилые площади, находящиеся в имущественной казне города. Это поддержит млаые предприятия, арендующие небольшие помещения до 300 кв. м либо занимающиеся социально значимыми видами деятельности, объяснили в пресс-службе.

Также ряд субъектов МСП освобождается от уплаты по договорам на осуществление торговой деятельности в нестационарных торговых объектах за период с марта по июнь. До конца текущего года от уплаты по договорам освобождаются предприниматели-инвалиды, осуществляющие нестационарную торговлю.

На период до 15 января, пока ограничены культурные и досуговые мероприятия, от уплаты арендных платежей освобождаются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах общественного питания, торговли, культуры, образования, досуга и предоставления бытовых услуг населению в учреждениях, подведомственных департаменту культуры города Москвы (за исключением парков культуры и отдыха).

"Решение об оказании дополнительных мер экономической поддержки было принято по результатам анализа неблагоприятной ситуации, сложившейся в сферах экономики, культуры и нестационарной торговли в условиях продолжающейся пандемии COVID-19", - добавили в пресс-службе.