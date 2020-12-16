Собянин заявил, что в Москве нет необходимости вводить жесткий локдаун

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Объявлять жесткие ограничительные меры в Москве в связи с распространением коронавируса нет необходимости, заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства города перед депутатами Мосгордумы в среду.

"Работают все звенья медицинской системы: скорая, стационарная, амбулаторная помощь. В этих условиях мы можем себе позволить не вводить сплошные локдауны, чтобы не обрушить экономику, не обрушить доходы москвичей, не нарушить нормальную социальную жизнь. В этих условиях нам нет необходимости вводить локдауны, закрывать целые сектора экономики", - подчеркнул Собянин.

Он выразил надежду, что в ближайшее время пандемия COVID-19 пойдет на спад и показатели роста заболеваемости стабилизируются. "Но даже если этого не произойдет, мы видим, что в ближайшие месяцы мы справимся с этой ситуацией без введения крайних мер", - сказал Собянин.

Мэр также сообщил, что количество больных коронавирусом, которые лежат в стационарах на протяжении нескольких месяцев, практически стабильное. "Это означает, что система справляется с потоком больных, ситуация непростая, очень сложная", - добавил мэр Москвы.