Специалисты положительно оценили экономический климат в Москве

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Эксперты, среди которых представители малого и среднего предпринимательства, федеральных органов власти и специалисты в области экономики, в целом положительно оценивают экономический климат в Москве, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир".

"Большинство респондентов вовлечены в ведение бизнеса и считают, что в Москве для этого созданы все условия. Так, 60% респондентов заявили о наличии опыта открытия бизнеса (своего или родственников). 65% считают, что открыть бизнес в Москве достаточно легко. Противоположного мнения придерживаются 33% респондентов", - говорится в сообщении "Ромира".

При этом 40% респондентов позитивно оценивают экономическую политику Москвы: "они почувствовали поддержку бизнеса в 2020 году, отмечают сохранение объема заказов и в целом сохранение бизнеса "на плаву" благодаря господдержке".

"Данные исследования подтверждают, что бизнес был хорошо проинформирован о мерах поддержки, его отношение к комплексу экономической политики и имущественно-земельных отношений по итогам года улучшилось. 80 % составляет информированность о мерах поддержки у бизнеса. 45% опрошенных использовали меры поддержки Москвы. 58% опрошенных оценивают меры поддержки как положительно и нейтрально. 53% опрошенных считают московскую поддержку бизнеса достаточной. 49% опрошенных оценили простоту получения московских мер поддержки", - говорится в исследовании.

Самые важные меры поддержки бизнеса в Москве

Самыми важными мерами поддержки бизнеса респонденты назвали отсрочку платежей по налогам за 1 квартал 2020 года, отсрочку и освобождение по аренде городского имущества, гранты для владельцев коммерческой недвижимости, субсидии, льготные кредиты, гранты для субъектов малого и среднего бизнеса.

При этом 93% респондентов считают в той или иной степени важным для бизнеса московский Портал поставщиков; 91% респондентов считают важным проект комплексного развития территории Москвы (освоение и редевелопмент промышленных зон); 85% опрошенных отметили значимость цифровизации экономики, которая в основном ассоциируется у респондентов с электронным документооборотом и оказанием услуг в онлайн-формате.

В исследовании, проведенном в декабре 2020 года, приняли участие 100 экспертов, проживающих в Москве - представители бизнеса, эксперты в области экономики и представители федеральных органов государственной власти.

Комментарий заммэра Владимира Ефимова

Между тем, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов отметил, что пять пакетов мер поддержки экономики стали дополнением к уже действующей системе льгот и преференций и позволили бизнесу сократить расходы.

"Антикризисные меры разрабатывались в тесном взаимодействии с бизнесом, и поэтому все виды поддержки - налоговые отсрочки, субсидии для МСП, арендные каникулы и другие виды помощи - были востребованы предпринимателями и дали им дополнительные ресурсы. На конец 2020 года мерами поддержки московского правительства воспользовались свыше 51 тыс. организаций, объем фактически оказанной поддержки составили 35,5 млрд рублей", - сказал Ефимов.