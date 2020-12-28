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В московских домах стали сильнее топить из-за похолодания

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания, в магистральных сетях она сейчас составляет 106-107 градусов, сообщил заммэра города Петр Бирюков.

По его словам, тепло в домах регулируется за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.

"Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - добавил чиновник.

По прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на вторник в Москве может подморозить до минус 12, в Подмосковье - до минус 15 градусов.

Москва Гидрометцентр Петр Бирюков Московская область

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