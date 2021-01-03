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В Москве на станции метро "Красносельская" погиб мужчина

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - По неустановленным причинам мужчина упал под прибывающий поезд на станции "Красносельская" Сокольнической линии московского метро днем в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, инцидент произошел около 12:50. Как рассказал собеседник агентства, "для извлечения тела погибшего пассажира было снято напряжение контактного рельса на 10 минут".

Источник сообщил, что из-за инцидента с пассажиром было прервано движение поездов от станции "Бульвар Рокоссовского" до станции "Комсомольская".

В столичном департаменте транспорта сказали, что машинист одного из составов, заметив человека на пути станции "Красносельская", применил экстренное торможение. Как говорится в сообщении департамента, "пассажир был оперативно поднят на платформу".

Официального комментария о гибели мужчины на станции "Красносельская" пока не поступало.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что 1 января на станции "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии погибла женщина.

Москва Красносельская

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