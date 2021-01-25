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В предстоящие выходные в Москве и области снова похолодает

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Плюсовая температура в Москве и Московской области сменится отрицательными значениями к концу недели.

Как следует из прогноза на сайте Гидрометцентра РФ, днем 26 января в Москве и Московской области ожидаются небольшие осадки, будет облачно, температура воздуха составит от 0 до + 2 градусов. В ночь на среду, 27 января, местами пройдет снег, температура воздуха составит -1 ...+1 градус, днем она существенно не изменится, также прогнозируются осадки, на дорогах гололедица.

Аналогичная погодная ситуация будет складываться в четверг. В ночь на 29 января и днем в пятницу станет немного холоднее, температура воздуха опустится до -4 ...+ 1 градуса.

В субботу станет заметно холоднее, ночные температуры опустятся до - 10...-5 градусов, дневные до -7...-2 градусов, возможен небольшой снег. 30 января будет облачно и без осадков, ночью от -9 до -4 градусов, днем до 6 градусов мороза.

Ночь на 18 января стала самой холодной этой зимой: температура воздуха опустилась до минус 23,6 градуса.

Москва

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