Самая холодная ночь зимы зафиксирована в Москве

Температура опускалась до -23,6 градусов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - По предварительной оценке, воздух в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ в ночь на понедельник остыл до минус 23,6 градуса, сообщили "Интерфаксу в метеобюро Москвы.

"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала нынешней зимы в Москве", - сказал представитель метеобюро.

По его информации, предыдущий минимум температуры в городе отмечался в ночь на воскресенье (минус 21,2).

Самым морозным в столичной истории метеонаблюдений 18 января было в 1940 году (минус 41,1).

По прогнозу синоптиков, в ночь на вторник в столичном регионе подморозит до минус 23-26 градусов.

После нескольких сильных снегопадов высота снежного покрова в Москве менее чем за неделю увеличилась практически вдвое и в разных районах колеблется от 40 до 45 см. С начала месяца в городе выпало 44 мм осадков, и январь 2020 года уже перевыполнил норму осадков (42 мм).

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил в субботу, что коммунальные службы повысили до максимального значения (130 градусов) температуру в городской системе отопления из-за сильных морозов.