Бизнес понадеялся, что москвичи перестанут бояться ходить по ресторанам

Снятие ограничений на ночную работу предприятий общепита поможет этому, считают рестораторы

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Снятие столичными властями ограничения на ночную работу предприятий общепита положительно скажется на работе ресторанного бизнеса, а также позволит увеличить количество гостей в заведениях, заявили "Интерфаксу" представители ресторанного сегмента.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров отмечает, что снятие ограничений на ночную работу столичных ресторанов позволит избежать страха и негатива у гостей и увеличить количество посетителей.

"На фоне введенных ограничений люди боялись ходить в рестораны. Этот запрет вызывал страх и негатив у гостей. Возможно, снятие ограничений немного припозднилось, но мы приветствуем эту меру", - сказал Бухаров.

Он отмечает, что ФРиО проделала большую работу совместно со штабом по защите бизнеса, с предпринимательским сообществом, с омбудсменами. "Мы обсудили мероприятия, чтобы посещение ресторанов оставалось безопасным", - добавил президент федерации.

В свою очередь владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers (фудмолл "Депо Москва", "Чайхона N1") Алексей Васильчук заявил "Интерфаксу", что в настоящее время все московские рестораторы воспринимают снятие ограничений как глоток свежего воздуха.

"Я надеюсь, что отмена ограничений после 23:00 часов снимет психологический барьер у людей, чтобы они более свободно ходили в рестораны. У людей была боязнь, что сейчас идет рост заражений. Надеюсь, что после снятия ограничений количество гостей увеличится", - сказал Васильчук.

По его словам, с начала введения ограничений на ночную работу ресторанов падение выручки заведений составило 50%.

Ресторатор, основатель Novikov Group Аркадий Новиков также сообщил "Интерфаксу", что воспринимает снятие ограничений как положительную меру и надеется, что в будущем не будут введены подобные запреты.

Он отмечает, что с начала введения ограничений работы ресторанов после 23:00 и до 6 утра общие потери выручки заведений составили 30%, а по ресторанам, которые работали в ночное время, - около 40% - 50%.

Утром в среду вышел указ мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому с 27 января разрешается возобновить работу ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулинг-клубов, картинг-центров в период с 23:00 до 6:00.

Работа предприятий общепита и развлекательных заведений в Москве была запрещена ночью с 13 ноября 2020 года. Ограничение ввели в связи с угрозой распространения COVID-19.