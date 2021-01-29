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Январь в Москве перевыполнил норму осадков на 40%

Январь в Москве перевыполнил норму осадков на 40%
Фото: Ведяшкин Сергей/АГН "Москва"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - По предварительной оценке, а последние сутки в столице выпало 7 мм осадков, с начала января - 59 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в пятницу.

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"По данным наблюдений на главной метеостанции города на ВДНХ, январь перевыполнил климатическую норму осадков на 40%", - сказал собеседник агентства.

Месячная норма осадков для января в Москве - 42 мм.

По информации метеобюро, самым снежным днем месяца в столице стало 14 января, высота снежного покрова выросла сразу на 10 мм.

По прогнозу синоптиков, еще один снегопад ожидается в Москве в воскресенье. В последний день месяца может выпасть более 5 мм снега.

Москва

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