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В Москве в выходные ожидается снегопад

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Незначительное похолодание и снег ожидают жителей Москвы в выходные, более заметное понижение температуры воздуха прогнозируется в начале февраля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Небольшое понижение, а похолоданием это назвать сложно, ожидается в субботу и в воскресенье, ночные температуры прогнозируются в диапазоне от -5 до -3 градусов, дневные - 2-3 градуса", - сообщил Вильфанд "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, температура воздуха в Москве будет на семь градусов выше климатической нормы, "будет такая теплая зима".

Вильфанд также отметил, что с ночи субботы в Москве прогнозируется небольшой снег, атмосферное давление будет снижаться.

"Уже такой вполне заметный снегопад прогнозируется в воскресенье, ветер усилится до 17 метров в секунду. В целом, за три дня: пятницу, субботу и воскресенье высота снега увеличится в Москве на 7-12 см", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 31 января "при температуре -2...-3 градуса, большой влажности воздуха и порывах ветра будет казаться, что на улице гораздо холоднее, как будто минус 10".

Вильфанд сообщил, что "возвращение к более - менее нормальной зиме" начнется с началом новой недели, которое совпадает с началом февраля.

"Новая неделя и новый месяц начнутся с дальнейшего понижения температуры, в ночь на 1 февраля будет - 5 - 10 градусов, днем от -4 до -2 градусов мороза, дневные температуры -2 -4. 2 и 3 февраля ожидается дальнейшие похолодание, ночные температуры до - 9... - 14 градусов, дневные от 5 до 10 градусов мороза", - сказал научный руководитель Гидрометцентра РФ.

Он добавил, что "по расчетам, температура не будет повышаться до конца следующей недели".

"То есть такой вот температурный фон: 10-15 градусов мороза ночью, это вполне нормальная зимняя погода", - уточнил Вильфанд.

Москва Роман Вильфанд

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