Участок на юге оранжевой ветки московского метро закрылся до 7 февраля

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Участок Калужско-Рижской линии Московского метрополитена "Беляево" - "Новые Черемушки" будет закрыт с 23 января по 7 февраля из-за прокладки тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

В этот период поезда будут курсировать от станции "Новые Черемушки" в центр и от станции "Беляево" на юг. По маршруту "Беляево" - "Калужская" - "Новые Черемушки" будут запущены бесплатные автобусы КМ.

"Еще вы сможете пользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями. Другие альтернативные маршруты на закрытом участке вам помогут построить дежурные инспекторы ЦОМП (Центра обеспечения мобильности пассажиров)", - сказали в пресс-службе.

Из-за двухнедельного закрытия участка оранжевой линии метро на юго-западе столицы будет ограничено движение автомобилей. Ознакомиться со списком участков, по которым будет запрещен проезд, можно на официальном портале мэра Москвы.