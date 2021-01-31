Суточный COVID-прирост в Москве вдвое ниже числа выздоровевших

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Москве за сутки зафиксировано 2 284 новых случая коронавируса, это более чем два раза меньше количества выздоровевших от инфекции, сообщили в оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом в воскресенье.

Выписано по выздоровлению 5 502 человека, сказали "Интерфаксу" в штабе.

Таким образом, всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 930 072 случая коронавируса, победили заболевание 814 728 москвичей.

В штабе также сообщили, что за сутки от COVID-19 скончались 66 человек. Общее число жертв заболевания составило 13 434.

Накануне в Москве было зафиксировано 2 430 новых случаев коронавируса.