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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:42Заразились
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Суточный COVID-прирост в Москве вдвое ниже числа выздоровевших

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Москве за сутки зафиксировано 2 284 новых случая коронавируса, это более чем два раза меньше количества выздоровевших от инфекции, сообщили в оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом в воскресенье.

Выписано по выздоровлению 5 502 человека, сказали "Интерфаксу" в штабе.

Таким образом, всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 930 072 случая коронавируса, победили заболевание 814 728 москвичей.

В штабе также сообщили, что за сутки от COVID-19 скончались 66 человек. Общее число жертв заболевания составило 13 434.

Накануне в Москве было зафиксировано 2 430 новых случаев коронавируса.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 31 января 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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