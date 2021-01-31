В полиции подтвердили попытку суицида в центре Москвы

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Житель Москвы пытался покончить с собой в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Там пояснили, что это произошло в районе дома 29 по ул. Большая Бронная. Мужчине помогли прохожие и находившийся неподалеку сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России.

Пострадавший передан бригаде скорой медицинской помощи.

Между тем информированный источник агентства сообщил, что инцидент не связан с протестами, пострадавший оказался жертвой мошенников. Пожилой мужчина был обманут при проведении сделки с недвижимостью, не смог доказать свою правоту и отчаялся, рассказал собеседник агентства.

"У мужчины наблюдалось хроническое бредовое расстройство - паранойя. Он состоял на учете в одном из столичных психоневрологических диспансеров", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что мужчина пытался покончить с собой недалеко от метро "Тверская".