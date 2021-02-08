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Скончался мужчина, пытавшийся покончить с собой в центре Москвы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Мужчина, который пытался покончить с собой 31 января в центре Москвы из-за проблем с имуществом, скончался в больнице, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее стало известно, что житель Москвы пытался свести счеты с жизнью в районе дома 29 по ул. Большая Бронная неподалеку от метро "Тверская", но был спасен полицейским и прохожими.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления МВД, после случившегося пострадавшего передали бригаде скорой помощи.

По данным полиции, предварительной причиной инцидента стали личные имущественные отношения.

Между тем информированный источник "Интерфакса" сообщал, что у мужчины наблюдалось хроническое бредовое расстройство - паранойя. "Он состоял на учете в одном из столичных психоневрологических диспансеров", - сказал собеседник агентства.

Москва

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