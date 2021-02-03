В Москве завершили реставрацию статуй над площадью Гагарина

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что завершилась реставрация скульптур на угловых башнях полукруглых домов на площади Гагарина. Работы продолжались с 2018 года.

Мэр выложил в своем блоге фотографии фигур воинов, рабочих и колхозниц, сделанные до реставрации, и признался, что когда их увидел, у него "просто не было слов".

Железобетонные скульптуры растрескались, частично осыпались, некоторые из них были закутаны в сетку или обвязаны и закреплены проволокой, чтобы не обрушились. Реставрацию проводили поочередно, сначала на доме 30, затем на доме 37.

"Победители вернулись на свое законное место на площади Гагарина. Успешно завершен еще один проект возрождения исторического облика нашего любимого города", - написал Собянин.

Фигуры на башнях 1940 года постройки изображают героев фронта и тыла Великой Отечественной войны: воинов, рабочих, колхозников, шахтеров и инженеров. Они размещены в два яруса.