Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:57Заразились
на 03.03В России 4 278 750+10 535В мире 114 751 416+308 770

В Москве началась реставрация Императорского воспитательного дома

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Москве началась реставрация Московского императорского воспитательного дома, сейчас там уже идут противоаварийные работы, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия. После реставрации весь комплекс из нескольких зданий приспособят под современные нужды.

Воспитательный дом расположен на Москворецкой набережной по адресу Китайгородский проезд, дом 9. Это крупнейшее здание Москвы дореволюционного периода и самое значительное сооружение раннего классицизма в городе.

Воспитательный дом был построен по проекту архитектора Карла Бланка во второй половине XVIII века, его заложили в 1764 году при Екатерине II. Комплекс зданий, в котором располагалась Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (Академии РВСН) им. Петра Великого, включает в себя шесть объектов культурного наследия, а также восемь других зданий, подлежащих реконструкции.

"Дом стоит на берегу Москвы-реки, в единой красной линии вместе с Кремлем. Дальше - высотка на Котельнической набережной и мосты", - отметил через пресс-службу глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Сейчас внутри здания завершили установку поддерживающих деревянных конструкций, установили металлические бандажи, укрепили поддерживающие деревянные конструкции окон; здание утеплено, начались работы по усилению фундаментов.

В реставрационных работах продолжается работа по по сохранению 3 400 металлических элементов ограды воспитательного дома. Мастера расчистили чугунные детали, обработали их, сняли формы для последующей отливки утраченных элементов. На следующем этапе будет отреставрирована центральная часть - въездные ворота. После того, как установится теплая погода, ограду и примыкающие к ней сторожки покрасят повторно, сообщили в Мосгорнаследии.

В зданиях проведут вычинку кирпичной кладки, укрепят все конструкции, приведут в порядок чугунную и керамическую плитку, воссоздадут утраченные фрагменты декора на фасадах и в интерьерах. Будут отреставрированы кровля, все окна и двери, а также своды подвала дома.

Реставрацией и редевелопментом Воспитательного дома занимается компания "Бецкой". Специалисты приступили к установке специально разработанных строительных лесов, их монтаж должен завершиться в третьем квартале 2021 года.

Ранее сообщалось, что по итогам конкурса реставрацией комплекса должна была заниматься компания "Горкапстрой-гарант", предложившая выполнить работы за 10 млрд рублей при начальной цене в 8,6 млрд. Планировалось, что вся территория - 11 га - будет открытой для посетителей и интегрирована с парком "Зарядье" и другими городскими пешеходными маршрутами.

Бецкой Горкапстрой-гарант Императорский воспитательный дом Москва Мосгорнаследие

Новости по теме

Новости

Мокрый снег и сильный ветер ожидают в Москве до конца рабочей недели

Таблички "фотовидеофиксация" уберут с дорог Москвы к сентябрю

Таблички "фотовидеофиксация" уберут с дорог Москвы к сентябрю
Пандемия коронавируса

В Москве обнаружили почти 1,3 тыс. новых случаев COVID-19

Февраль стал самым снежным в Москве за последние семь лет

Февраль стал самым снежным в Москве за последние семь лет

Москвичей предупредили о гололедице и порывистом ветре

Пандемия лишила общественный транспорт Москвы почти 40 млрд рублей

Пандемия лишила общественный транспорт Москвы почти 40 млрд рублей

Все аэропорты Москвы подняли цены на авиакеросин в феврале

Оплату проезда "лицом" к концу года введут на всех станциях метро в Москве

Оплату проезда "лицом" к концу года введут на всех станциях метро в Москве

Суд арестовал троих подозреваемых в нападении на музыканта "Машины времени"

Владельцам карт "Мир" и смартфонов на Android дали скидки в Московском метро

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');