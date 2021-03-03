В Москве началась реставрация Императорского воспитательного дома

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Москве началась реставрация Московского императорского воспитательного дома, сейчас там уже идут противоаварийные работы, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия. После реставрации весь комплекс из нескольких зданий приспособят под современные нужды.

Московский воспитательный дом



Императорский Воспитательный дом в Москве — памятник архитектуры XVIII–XX веков. Заложен в 1764 по инициативе просветителя И. И. Бецкого как благотворительное закрытое учебно-воспитательное учреждение для сирот, подкидышей и беспризорников. pic.twitter.com/lgkbTFw1aW — Олег Поспеев (@Opospeev) January 20, 2018

Воспитательный дом расположен на Москворецкой набережной по адресу Китайгородский проезд, дом 9. Это крупнейшее здание Москвы дореволюционного периода и самое значительное сооружение раннего классицизма в городе.

Воспитательный дом был построен по проекту архитектора Карла Бланка во второй половине XVIII века, его заложили в 1764 году при Екатерине II. Комплекс зданий, в котором располагалась Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (Академии РВСН) им. Петра Великого, включает в себя шесть объектов культурного наследия, а также восемь других зданий, подлежащих реконструкции.

"Дом стоит на берегу Москвы-реки, в единой красной линии вместе с Кремлем. Дальше - высотка на Котельнической набережной и мосты", - отметил через пресс-службу глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Сейчас внутри здания завершили установку поддерживающих деревянных конструкций, установили металлические бандажи, укрепили поддерживающие деревянные конструкции окон; здание утеплено, начались работы по усилению фундаментов.

В реставрационных работах продолжается работа по по сохранению 3 400 металлических элементов ограды воспитательного дома. Мастера расчистили чугунные детали, обработали их, сняли формы для последующей отливки утраченных элементов. На следующем этапе будет отреставрирована центральная часть - въездные ворота. После того, как установится теплая погода, ограду и примыкающие к ней сторожки покрасят повторно, сообщили в Мосгорнаследии.

В зданиях проведут вычинку кирпичной кладки, укрепят все конструкции, приведут в порядок чугунную и керамическую плитку, воссоздадут утраченные фрагменты декора на фасадах и в интерьерах. Будут отреставрированы кровля, все окна и двери, а также своды подвала дома.

Реставрацией и редевелопментом Воспитательного дома занимается компания "Бецкой". Специалисты приступили к установке специально разработанных строительных лесов, их монтаж должен завершиться в третьем квартале 2021 года.

Ранее сообщалось, что по итогам конкурса реставрацией комплекса должна была заниматься компания "Горкапстрой-гарант", предложившая выполнить работы за 10 млрд рублей при начальной цене в 8,6 млрд. Планировалось, что вся территория - 11 га - будет открытой для посетителей и интегрирована с парком "Зарядье" и другими городскими пешеходными маршрутами.