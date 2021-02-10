В Новой Москве заработает сервис автобусных перевозок по требованию

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы в первом полугодии 2021 года планируют запустить сервис персонализированных автобусных перевозок по требованию. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Как это работает? Вы скачиваете приложение (у нас это будет "Московский транспорт" (...), указываете откуда и куда поедете. Узнаете, через сколько и в каком месте остановится ваш автобус, и когда вы приедете в пункт назначения. По сути, это как поездка в такси, но на автобусе", - приводят в ведомстве слова его главы, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он добавил, что в сервисе будут задействованы автобусы преимущественно средней вместимости на 8-16 посадочных мест. Ждать транспорта придется не более 30 минут, он будет останавливаться не далее 500 метров от заказчика поездки. Ожидается, что время поездки также будет гарантированным.

Сервис не станет заменой наземного общественного транспорта, он будет дополнением к имеющимся его видам, отметил Ликсутов.

По его словам, цена поездки пока не определена, но "это будет значительно дешевле такси". По опыту тех городов, где сервис уже работает, персонализированные автобусные поездки стоят в 1,5-2 раза дороже, чем обычный городской транспорт.

"Эта система позволяет строить гибкие маршруты, исходя из спонтанной потребности жителей. Это очень важно в отдаленных районах, где надо довезти пассажиров до метро, МЦД, магистральных маршрутов, школ, офисов и других объектов", - отметил Ликсутов.

Запустить проект в тестовом режиме планируют в Новой Москве в первом полугодии 2021 года. Округа выбраны из-за сложности запуска там полноценной сети маршрутов наземного транспорта.

Проект станет частью развития концепции MaaS (англ. Mobility-as-a-Service, мобильность как услуга): сервис будет внедрен в приложение, как один из вариантов планирования поездок по Москве.