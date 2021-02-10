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Метель и ветер с порывами до 20 м/с ожидаются в Москве в конце недели

Метель и ветер с порывами до 20 м/с ожидаются в Москве в конце недели
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В пятницу и в ночь на субботу в Москве ожидается снегопад и усиление ветра, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 00.00 12 февраля и ночью 13 февраля в г. Москве ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на дорогах возможны снежные заносы.

МЧС просит автомобилистов избегать опасных маневров, снизить скорость движения и избегать парковки под деревьями.

Ранее в метеобюро столицы "Интерфаксу" сообщили, что в ночь на пятницу, 12 февраля, в Москве начнется снегопад, который, по прогнозам, продлится до вечера воскресенья, 14 февраля. "Ожидается, что в некоторых районах Москвы за это время выпадет от 20 до 30 см снега", - сказал представитель метеобюро.

Москва МЧС

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