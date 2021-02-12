В Москве свободно около 70% коечного фонда для пациентов с COVID-19

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Примерно 30% коечного фонда, подготовленного для больных коронавирусной инфекцией в Москве, в настоящее время занято пациентами, остальные койки – свободны. Об этом заявил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Владимир Филиппов.

"У нас почти 70% коечного фонда как раз для COVID сейчас свободно, нет, как в других мегаполисах, такой перегрузки", - сказал Филиппов на онлайн-дискуссии в Москве.

По словам Филиппова, Москва "имеет все необходимые возможности", чтобы помочь тем, кто заразился COVID-19.

Замруководителя департамента также призвал пожилых москвичей беречь свое здоровье и пройти вакцинацию от COVID-19.

По состоянию на 11 февраля, коечный фонд для борьбы с коронавирусом в Москве включал около 9 тыс. коек.

11 февраля заммэра города Анастасия Ракова сообщила, что в Москве вернутся к обычной работе два стационара, в которых ранее развернули в общей сложности 4700 инфекционных коек для лечения коронавирусной инфекции. Возвращаются к плановой работе корпуса городских больниц №52 и №5 им. Филатова.

Резервные госпитали также сокращают прием пациентов: из работы выводятся порядка 2700 коек. В трех корпусах госпиталя в Сокольниках прекращается прием, а в Крылатском, АТЦ "Москва" и Коммунарке уменьшится количество коек, используемых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.