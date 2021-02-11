Власти Москвы решили свернуть еще 4700 ковид-коек

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Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Москве вернутся к обычной работе два стационара, в которых ранее развернули в общей сложности 4700 инфекционных коек для лечения коронвирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

Это решение она связала с положительными изменениями в эпидемиологической обстановке.

Возвращаются к плановой работе корпуса городских больниц №52 и № 5 им. Филатова.

Сокращают прием пациентов и резервные госпитали: из работы выводятся порядка 2700 коек. В трех корпусах госпиталя в Сокольниках прекращается прием, а в Крылатском, АТЦ "Москва" и Коммунарке уменьшится количество коек, используемых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией

"Таким образом, текущий фонд работы с коронавирусом составит около 9000 коек", - сказала Ракова.

В Москве заболеваемость COVID-19 снижается с конца января. По данным на утро среды, за предыдущие сутки в городе выявили 1 441 новый случай заражения коронавирусом, что соответствует значениям конца сентября 2020 года.