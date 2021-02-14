Станцию метро Москвы переименуют на день в честь Дня святого Валентина

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Станцию метро Москвы "Люблино" переименуют в "Влюблино" в честь Дня всех влюбленных. Об этом сообщил в воскресенье в своем телеграме департамент транспорта Москвы.

"Сегодня на всех наших станциях - атмосфера любви. И она оставила свой след даже на схеме метро. Приложение "Метро Москвы" поможет проложить оптимальный маршрут до станции "Влюблино", а специальные указатели - найти правильную дверь", - рассказали в ведомстве.

Также в департаменте отметили, что в понедельник на станции покажут онлайн-концерт Feduk и Cream Soda.